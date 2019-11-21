Новини 21 листопада: ціна на газ, “Мотор Січ”, прожитковий мінімум

Про ціну на газ. Кабмін планує затвердити страхову ціну на газ для населення у розмірі близько 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ та без урахування транспортування) з 1 січня 2020 року.

Про "Мотор Січ". Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки китайської Skyrizon і Укроборонпрому про покупку контрольного пакету акцій запорізького заводу "Мотор Січ".

Про прожитковий мінімум. Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Кабміну щодо встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік без науково-громадської експертизи сформованого споживчого кошика.

Про завод Коломойського і Приватбанк. Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського на аукціоні купив право на річну експлуатацію парковки біля головного офісу Приватбанку у Дніпрі.

Про електронні довіреності. В уряді хочуть запровадити електронні довіреності у додаток до паперових та подати відповідний закон до парламенту у найближчі тижні.

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