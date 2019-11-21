Окружний адмінсуд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Кабміну щодо встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік без науково-громадської експертизи сформованого споживчого кошика.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Позов проти Кабміну подав правозахисник Станіслав Батрін.

Зазначається, що суд зобов'язав уряд встановити прожитковий мінімум відповідно до положень законів "Про прожитковий мінімум" та "Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії".

Крім цього, суд визнав протиправними дії Кабміну щодо розробки та затвердженню законопроєкту про держбюджет на 2019 рік з порушенням порядку встановлення прожиткового мінімуму.

Нагадаємо:

З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб піднявся з 1921 до 2007 грн. Відповідно до прийнятого держбюджету, в 2020 році прожитковий мінімум становитиме 2123 грн.

Виступаючи у Верховній Раді перед своїм призначенням нинішній прем'єр Олексій Гончарук заявив, що в Україні зареєстрований "неадекватний прожитковий мінімум, за ці кошти неможливо вижити..."

В той же час Кабінет міністрів "має здійснити рішучі кроки" щодо наближення розміру прожиткового мінімуму до 4251 гривні.

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, який скасує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат або платежів.

Економічна правда