Завод Коломойського викупив оренду парковки перед головним офісом Приватбанку

Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського на аукціоні купив право на річну експлуатацію парковки біля головного офісу Приватбанку у Дніпрі.

Про це повідомляється у системі ProZorro.

Зазначається, що стартова ціна (парковка на 144 авто) становила 86,4 тисяч гривень, завод виграв торги із сумою 1,005 млн грн.

На лот також претендували Приватбанк (його максимальна пропозиція - 1 млн грн), профспілка співробітників головного офісу Приватбанку (251 тис грн), ФОП Роман Овчаров (240 тис грн) та пов'язаний з Коломойським "Дніпроазот" (1,003 млн грн).

Нагадаємо, у серпні Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.

Але 20 вересня працівники Нікопольского заводу феросплавів організували пікет біля будівлі головного офісу Приватбанку в Дніпрі з протестом проти мирової угоди НЗФ із Нацбанком.

У НБУ тоді заявили, що протест під головним офісом Приватбанку, який не є стороною мирової угоди, є провокацією та спробою тиску на банк.

Пізніше НЗВ уклав ще одну мирову угоду з Нацбанком.

У Приватбанку заявили, що купівля права на експлуатацію парковки біля головного офісу банку у Дніпрі спрямована на дестабілізацію роботи банку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Оренда площадки для паркування перед офісом банку феросплавним заводом, який ніколи не надавав послуги з організації паркування в місті, є черговою спробою дестабілізації роботи найбільшого банку країни", - заявили у пресслужбі фінустанови.

Економічна правда