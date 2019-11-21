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Уряд хоче впровадити електронні довіреності

Четвер, 21 листопада 2019, 10:26

В уряді хочуть запровадити електронні довіреності у додаток до паперових та подати відповідний закон до парламенту у найближчі тижні.

Про це заявив Міністр Кабінета міністрів Дмитро Дубілет у Facebook.

"У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах і підзаконці. Саме цим ми зараз з Мін'юстом та Нотаріальної палатою і займаємось", - написав Дубілет.

Міністр пояснив як буде працювати нововведення.

"Уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він також вам надсилає pdf-файл (поштою, у месенжер, на флешці - не важливо) із своїм накладеним електронним підписом", - підкреслив Дубілет.

За словами міністра, електронні довіреності зручніші і безпечніші.

"По-перше, це дуже зручно. Уявіть, що вам потрібно терміново передати довіреність в інше місто (або навіть просто в інший район). І замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидає її, кому потрібно, поштою або в мессенжер!

Крім зручності, є ще одна важлива перевага. Файли з е-підписами більш безпечні! Адже частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей", - підкреслив він.

Дубілет сподівається, що уряд зможе подати закон у парламент у найближчі тижні. За його словами, як тільки закон буде прийнято, електронні довіреності мають запрацювати вже наступного дня. 

Також наголошується, що принаймні, на першому етапі електроні довіреності будуть працювати у додатку до паперових.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявляв, що планує зробити можливість закриття лікарняних листів без похода в поліклініку.

В жовтні повідомлялось, що в уряді написали законопроєкт та постанову про скасування обов'язковості трудових книжок, тиждень тому їх "пустили в роботу".

Економічна правда

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