Новини 14 листопада: бюджет, державні землі, зростання економіки

Про бюджет. Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про державні землі. Верховна Рада попередньо повернула в управління місцевим громадам державні землі за межами населених пунктів, а також запустила ліквідацію Держгеокадастру.

З 2017 року державні землі зменшились на 3 мільйона гектар, майже половину з них ймовірно було передано в рамках безоплатної приватизації земель.

Про зростання економіки. У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про екстрадицію Фірташа.

Про Раду Нацбанку. Рада Нацбанку на засіданні 14 листопада переобрала головою ради Богдана Данилишина.

Про екстрадицію Фірташа. Процес екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США не може бути розпочато через ініціативу його адвокатів щодо перегляду цього рішення.

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