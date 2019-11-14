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Данилишина переобрали головою Ради Нацбанку

Четвер, 14 листопада 2019, 14:44

Рада Нацбанку на засіданні 14 листопада переобрала головою ради Богдана Данилишина.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на Віталія Шапрана.

Заступником Данилишина обрали Василя Фурмана. Раніше цю посаду обіймав Тимофій Милованов, який став міністром економіки.

Зазначимо, що трирічні повноваження глави Ради НБУ Богдана Данилишина минули 26 жовтня.

Нагадаємо:

12 листопада Верховна Рада призначила новим членом Ради Національного банку Віталія Шапрана замість Тимофія Милованова.

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НБУ банки

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