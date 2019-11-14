"Справа банкірів": Писарук вважає звинувачення необґрунтованими

Колишній перший заступни голови НБУ Олександр Писарук вважає звинувачення на свою адресу з боку НАБУ і САП необґрунтованими.

Про це він сказав журналістам в кулуарах Вищого антикорупційного суду, де 14 листопада йому обирають міру запобіжного заходу, передає liga.net.

"Видаючи кредит VAB, НБУ діяв в рамках законодавства: у нас була оцінка застав від незалежного оцінювача, крім того, дві рецензії, в тому числі від міжнародної компанії. Це саме по собі давало нам певний комфорт при видачі кредиту. Але крім цього ми вперше в історії НБУ запросили особисту поруку власника і зобов'язання докапіталізувати банк", - сказав Писарук.

Він додав, що стабілізаційний кредит був виданий за умови, що гроші підуть на виплати вкладникам банку.

"Ми намагалися врятувати його від банкрутства, тому власник і підписав зобов'язання про докапіталізацію. Якби не кредит НБУ, Фонду гарантування довелося б виплачувати кошти клієнтам банку за свій рахунок, навантаження на державу виросло б", - зазначив Писарук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає заарештувати Писарука з можливістю внесення застави 30 млн грн.

За нього готові поручитися 14 осіб, серед них - глава НБУ Яків Смолій, заступники глави НБУ Катерина Рожкова, Олег Чурій, Дмитро Сологуб, Роман Борисенко, колишній глава Райффайзен Банку Володимир Лавренчук, голова інвестфонду Dragon Capital Томаш Фіала, член наглядової ради Фармак і екс- президент Київстару Петро Чернишов.

За версією слідства, Писарук і Бахматюк "вступили в змову" з метою заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ, виданого VAB Банку в жовтні 2014 року. Згодом банк був визнаний неплатоспроможним, а гроші, як встановили детективи НАБУ, були виведені на компанії, підконтрольні Бахматюку.

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Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.