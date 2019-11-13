Новини 13 листопада: ринок землі, Коломойський та "справа банкірів"

Про ринок землі. Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.



Про Коломойського і МВФ. Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні варто відвернутися від Заходу і налагодити відносини з Росією.



Про Коломойського і Зеленського. На зустрічі з народними депутатами від партії "Слуга народу" президент Володимир Зеленський заявив, що до протестів проти запровадження ринку землі причетний олігарх Ігор Коломойський



Про "справу банкірів". Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.



Про газовий транзит. У Нафтогазі заявили, шо у разі припинення транзиту російського газу територією України падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7%.

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Рада голосує за ринок землі: чи вдалося Зеленському вмовити "своїх"

ЕП пояснює, якою є розстановка сил перед голосуванням, у чому суть законопроєкту, який розглядається, і як в команді президента збираються перемогти на референдумі.

Економічна правда