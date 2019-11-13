У разі зупинки транзиту газу економіка України може "піти у мінус" — Вітренко

У разі припинення транзиту російського газу територією України падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7%.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", - підкреслив він.

Вітренко додав, що, за розрахунками НАК, у випадку припинення транзиту, "падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора" замість прогнозованого зростання на 3,3%.

Нагадаємо:

У НАК Нафтогаз заявляють, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Раніше в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.

Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися