Зеленський натякнув, що протести проти ринку землі розганяє Коломойський — джерело

На зустрічі з народними депутатами від партії "Слуга народу" президент Володимир Зеленський заявив, що до протестів проти запровадження ринку землі причетний олігарх Ігор Коломойський.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

13 листопада, в день голосування, депутати "Слуги народу" зібрались, щоб поговорити із Зеленським. Президент переконував нардепів голосувати "за" і пояснював, чому його ідея з референдумом щодо іноземців – це виграшна комбінація.

За словами присутніх на зустрічі нардепів, президент наголошував, що "протести розганяє лише одна людина". Як розповів один із депутатів "Слуги народу" Економічній правді, йшлося про Коломойського.

Зеленський зазначив, що "такі заходи опонентів все одно діють", і саме через ризики поширення протестних настроїв він запропонував провести референдум щодо продажу землі іноземцям.

"Слуги" наразі залишились із "земельним" питанням наодинці", - йдеться в статті.

"Зараз після зустрічі з президентом шанси на те, що законопроєкт буде проголосований - 50 на 50", - розповів один з нардепів "Слуги народу".

Зазначається, що інші партії голосуватимуть "проти".

Детальніше читайте за посиланням: Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Нагадуємо:

30 жовтня Всеукраїнська аграрна рада проводила під стінами парламенту акцію протесту з вимогою не допустити включення до порядку денного законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Свої протести також провели Асоціація тваринників України та Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

11 листопада у декількох областях України ВАР провела акції протесту під гаслом "Ні розпродажу України".

Аграрії перекривали автодороги.

Економічна правда