Коломойський запропонував відвернутися від МВФ у бік Росії

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні варто відвернутися від Заходу і налагодити відносини з Росією.

Про це пише The New York Times.

"Коломойський заявив, що, за його словами, Україні варто відмовитися від Заходу та повернутися назад у бік Росії", - пише видання.

"Вони (росіяни - ред.) все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини", - сказав олігарх, порівнюючи владу Росії з силою України.

"Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це", - заявив Коломойський.

Таку заяву він зробив напередодні візиту Місії МВФ в Україну 14 листопада.

"Ви все одно не візьмете нас в альянс. Не потрібно витрачати час на порожні розмови. Тоді як Росія хотіла б приєднати нас до нового Варшавського договору", - додав олігарх.

Як зазначає видання, 5 років тому він мав зовсім іншу точку зору: у 2014 році підтримував українську армію в боротьбі з РФ.

За словами Коломойського, фінансування з боку РФ може замінити позики від МВФ.

"Ми візьмемо у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю дадуть нам їх сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити відносини? Тільки гроші", - підкреслив олігарх.

Коломойський підкреслив, що у нього немає особливої любові до Росії, згадавши Голодомор в 1930-х роках як одну з трагедій, що спіткали Україну через її зв'язки з Москвою.

Але, як пише видання, Коломойський в нецензурній лексиці заявив, що Захід підвів Україну, не надавши достатньо грошей або, не відкривши досить ринків.

Замість цього, за його словами, Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб спробувати послабити свого геополітичного конкурента.

"Війна проти Росії, - сказав він, - до останнього українця".

Коломойський заявив, що відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України. Він вважає, що рана війни заживе.

"Дайте їй п'ять, 10 років, і кров буде забута", - сказав Коломойський.

"У 2014 році я показав, що не хочу бути з Росією ... Я об'єктивно описую те, що бачу і куди все рухається", - додав він.

Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

Економічна правда