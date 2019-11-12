У Мінекономіки назвали вартість гектара при відкритті ринку землі

При відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чинна - це буде в середньому 2200 доларів еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум 1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", - розповів він.

Нагадаємо:

11 листопада президент Володимир Зеленський запевнив, що іноземці та іноземні компанії отримають змогу купувати українську землю лише за результатами всеукраїнського референдуму.

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На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.