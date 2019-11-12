Новини 12 листопада: транзит газу, "справа банкірів", МВФ

Про транзит газу. У НАК Нафтогаз заявляють, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

Про "справу банкірів". Правоохоронці планують вручити підозру колишньому власнику "ВіЕйБі банку" Олегу Бахматюку і можуть притягнути до відповідальності членів правління НБУ, які приймали рішення про кредит банку в 1,2 млрд гривень.

Про МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер, 14 листопада.

Про "майданчики Яценка". Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт 2047-Д, що передбачає ліквідацію корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості відомої як "майданчики Яценка".

Про проєкт бюджету Києва. Прогнозований бюджет Києва на 2020 рік становить 57,99 мільярдів гривень - на 16% збільшено фінансування галузі освіти, на 6% – житлово-комунального, на 15% – дорожньо-транспортного господарства.

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Олег Бахматюк: НБУ тримає мене "за одне місце", щоб зламати і розірвати цю ситуацію

Після затримання екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука та банкірів ВіЕйБі Банку ЕП вдалось поговорити з головним підозрюваних у цій справі – з власником Олегом Бахматюком, який наразі перебуває в Швейцарії.

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало ексзаступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Чому НАБУ затримало голову правління "Райффайзен банку", як це пов'язано з банками-банкрутами аграрного бізнесмена Олега Бахматюка, і з чого ця історія почалася.