НАБУ і САП хочуть вручити підозру Бахматюку

Правоохоронці планують вручити підозру колишньому власнику "ВіЕйБі банку" Олегу Бахматюку і можуть притягнути до відповідальності членів правління НБУ, які приймали рішення про кредит банку в 1,2 млрд гривень.

Джерело: Facebook-сторінка НАБУ

Дослівно: "Слідство встановило, що до реалізації схеми з заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб. Вісьмом з них уже повідомили про підозру.

Що стосується низки осіб, у тому числі бенефіціарного власника "ВіЕйБі банку", які наразі перебувають за межами країни, вирішується питання про направлення повідомлення про підозру у передбачений КПК України в таких умовах спосіб".

Деталі: Правоохоронці не виключають притягнення до відповідальності й інших членів правління НБУ, які ухвалили рішення про надання кредиту "ВіЕйБі банку".

Слідство вважає, що у 2014 році бенефіціар VAB Банку Олег Бахматюк вступив у змову з першим заступником голови НБУ Олександром Писаруком про видачу мільярдного кредиту під заставу майна, вартість якого завищили.

12 листопада власник аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк заявив, що планує повернутися в Україну і пропонує поетапно погасити 8 мільярдів гривень боргів належним йому і виведених з ринку банків VAB Банк і "Фінансова ініціатива" і внести 500 мільйонів гривень гарантійного внеску.



Нагадаємо:

Увечері 11 листопада Національне антикорупційне бюро заявило про затримання у справі мільярдного рефінансування НБУ, яке перед самим банкрутством отримав "ВіЕйБі банк" Олега Бахматюка.

Було затримано сім осіб. Нацбюро наголосило, що серед них — колишні та чинні посадовці Національного банку та "ВіЕйБі банку", а також менеджери приватних компаній, пов'язаних з Бахматюком.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

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Українська правда