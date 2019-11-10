Новини вихідних: земельна реформа, Центренерго, указ Зеленського

Про земельну реформу. Світовий банк підтримує намір керівництва України відкрити ринок сільськогосподарських земель.

Керуючий партнер ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне зазначив, що ЄБРР підтримує реформу ринку землі в Україні, однак хоче переконатися, що вона впроваджується правильно.

Про Центренерго. Прем'єр Олексій Гончарук, заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.

Про указ Зеленського. Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави".

Про зміни до держбюджету-2019. Закон про внесення змін до закон "Про державний бюджет на 2019 рік" набув чинності у суботу, 9 листопада.

Про владу і олігархів. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу країни, як зараз.

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