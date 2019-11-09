Гончарук: Я не вважаю, що Коломойський повертається

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі, передає hromadske.

За його словами, на нього особисто не впливають ні Ахметов, ні Коломойський.

"Дуже багато людей хотіли би, щоб всі вважали, що вони мають величезний вплив на уряд, парламент, президента. Я переконаний у тому, що так мало впливу, як мають ці шановані громадяни зараз - вони не мали ніколи", - підкреслив Гончарук.

"Я переконаний у тому, що президент - самостійна людина і не управляється смс-ками жодної зі сторін", - зазначив прем'єр.

Він додав, що для того, аби працювати з олігархами, які є власниками великих монополій, потрібно мати регулятор, "який буде чесно рахувати тариф", та Антимонопольний комітет, "який буде давати тверезу оцінку".

"Чесні суди також нас будуть захищати, незважаючи на прізвища. Я не вважаю, що Коломойський кудись повертається, я не вважаю, що вплив олігархів збільшується, він зменшується", - сказав прем'єр.

"Я вірю в те, що вплив олігархів в медіа також поступово буде зменшуватися, але за один день це зробити неможливо", - заявив також Гончарук.

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Нагадуємо:

У липні ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова.

Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.