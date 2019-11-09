Мораторій на перевірки для ФОПів, ринок землі: Зеленський підписав указ про реформи
Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави".
Про це повідомляє пресслужба президента.
"У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, до кінця року Кабмін має вжити заходів щодо розробки, внесення на розгляд Верховної Ради та супроводу законопроєктів, які стосуватимуться таких питань:
- створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг;
- функціонування внутрішнього водного транспорту;
- управління відходами;
- протидії незаконному видобутку бурштину;
- погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 року;
- лібералізація діяльності у сфері виробництва спирту етилового;
- лібералізація трудових відносин і оновлення законодавства про працю.
- розробити та затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" (Doing Business);
- завершити процедуру відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобутку та постачання і створення незалежного оператора ГТС України;
- забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначення 5 об’єктів великої приватизації;
- забезпечити підготовку до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.
Економічна правда
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