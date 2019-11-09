Мораторій на перевірки для ФОПів, ринок землі: Зеленський підписав указ про реформи

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави".

Про це повідомляє пресслужба президента.

"У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до кінця року Кабмін має вжити заходів щодо розробки, внесення на розгляд Верховної Ради та супроводу законопроєктів, які стосуватимуться таких питань:

створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг;

функціонування внутрішнього водного транспорту;

управління відходами;

протидії незаконному видобутку бурштину;

погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 року;

лібералізація діяльності у сфері виробництва спирту етилового;

лібералізація трудових відносин і оновлення законодавства про працю.

Також до кінця 2019 року очікується розробка законопроєктів щодо введення дворічного мораторію на проведення перевірок ФОПів та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності.

Кабінет Міністрів до кінця поточного року також повинен:

розробити та затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" (Doing Business);

завершити процедуру відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобутку та постачання і створення незалежного оператора ГТС України;

забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначення 5 об’єктів великої приватизації;

забезпечити підготовку до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.

Кабмін також повинен забезпечити формування незалежних наглядових рад усіх державних банків.

У цьому році має відбутися впровадження першого етапу реалізації проекту "Е-малятко" та перегляд меж госпітальних округів.

Крім того, указ передбачає запровадження до кінця поточного року нової сучасної методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.

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