Мільярдер Джек Ма: Помилка — це найкраще добриво для завтрашнього успіху

Засновник Alibaba Group Джек Ма розповів в Києві де лежить ключ до розвитку України, як починати бізнес і як квантові комп’ютери розшифрують людину.

Засновник Alibaba Group і AliExpress китайський мільярдер Джек Ма виступив у п’ятницю на Київському міжнародному економічному форумі з надихаючою промовою.

Він відомий не тільки тим, що є другою найбагатшою людиною в Азії зі статками в 41,8 млрд дол, але й тим, що у віці 35 років заснував найбільшу наразі китайську компанію з ринковою капіталізацією 460 млрд доларів.

До цього моменту він працював викладачем англійської мови та міжнародної торгівлі в Ханчжоуському інституті електронної промисловості, заробляючи по 12-15 доларів на місяць.

"Ви знаєте, я перепробував багато робіт у будь-якій сфері, — розповів в Києві Джек Ма. — Я працюв в університеті і побачив, що ніхто не візьме мене на роботу, якщо я сам себе не візьму на роботу".

Джек Ма вважає, що країна може бути успішною, якщо в ній інвестують в розвиток молоді і забезпечують комфортні умови для малого бізнесу. Рецепт успіху будь-якого бізнесу від Ма простий: не боятися починати бізнес, не боятися помилок, вчитися на помилках, дуже багато працювати, робити щасливим себе, працівників, партнерів і клієнтів.

ЕП коротко записала дванадцять ключових тез з виступу підприємця світового маштабу.

1. Ключ до розвитку — це інвестиції в молодих людей і малий бізнес

Мені було дуже приємно, що президент (Зеленський у вступному слові форуму, ЕП) сказав інвестувати в людей, інвестувати в маленький і середній бізнес. Інвестуйте в молодь, інвестуйте в маленькі бізнеси — це ключ до розвитку.

У попередньому столітті індустріальна революція трималася на слогані "Чим більше, тим краще". Слоган нашого століття : "Чим гнучкіше, тим краще, чим менше — тим краще".

2. Що таке "хороша компанія"

Сьогодні люди кажуть: ви вже величезна компанія, а значить величезна компанія — це стандарт. В цьому столітті перевагу будуть мати "хороші" компанії і вони не обов’язково мають бути великими. Треба розуміти, що чим більшу компанію ви створюєте, тим більше проблем маєте.

Водночас "хороша" компания означає, що ви дбаєте про своїх працівників, дбаєте про своїх клієнтів, що вас поважають не через те, що ви заможні. Є дуже багато людей які є заможними, але яких не поважають.

"Хороша" компанія означає, що ви — підприємець — маєте бути щасливим, працівники повинні бути щасливими, суспільство і клієнти щасливі.

3. Помилки в бізнесі настільки неминучі, наскільки і важливі

Помилка — це найкраще добриво для завтрашнього успіху. Про нашу компанію Alibaba люди завжди казали: "Хлопці, вам так пощастило, ви працюєте 20 років і так багато досягли".

Так, нам пощастило, але ми дуже багато працювали для цього. Ми зробили більше помилок, ніж хтось може уявити. Ми помилялися, збираючи капитал. Ми помилялися в управлінських рішеннях. Ми помилялися в кадрових рішеннях. Ми помилялися в багатьох сферах.

4. Як знайти цінних співробітників

Дуже багато бізнесменів прагнуть швидкого успіху і для цього намагаються перехопити у конкурентів цінних працівників. Я хочу цю людину, я хочу перемогти в цій конкуренції, в цих змаганнях, кажуть вони. Якщо ви хочете перемогти в змаганнях, ви не та людина, яка думає про успіх компанії.

Я працював вчителем, у мене не було досвіду в роботі з ринком, я нічого не знав про технології, нічого не знав про бухгалтерський облік. Як вчитель я знав, що кращий спосіб — знайти кращих учнів, знайти людей настільки ж розумних як і ви, або навіть розумніших, і вірити в них.

5. Чому не варто боятися починати бізнес

Я не та людина, яка забагато переживає за майбутнє. Найбільша проблема — це боятися. Ви переживаєте за управління, за безпеку, за конкуренцію з боку державних підприємств.

Чому? Якщо ви переживаєте і боїтеся — проблеми трапляються, якщо не боїтеся — проблеми все одно трапляються. Як підприємець ви просто повинні робити свою справу.

Коли в 1999 році я починав свій бізнес, у мене було дуже багато викликів. Мені казали: "Джек, в тебе немає грошей". "Немає". "В тебе немає технології". "Немає". "То що, може немає й кредитної системи?". "Немає". "Немає логістики, немає платежів, немає платіжної системи?" "Нічого немає". Я відповідав: "Якщо все це буде, у мене не буде шансу".

6. Як насолоджуватися працею з 9 ранку до 9 вечора 6 днів на тиждень

9/9/6 (графік роботи в Китаї з 9 ранку до 9 вечора 6 днів на тиждень, ЕП) — це розподіл робочого часу, до якого я заохочую працівників Alibaba. Якщо ви хочете світлого майбутнього, якщо ви не хочете, щоб суспільство від вас відмовилося, якщо ви хочете досягти успіху, треба важко працювати. І я насолоджуюся таким життям.

Думаю, що переважна більшість людей у всьому світі, гарні президенти, професори, інженери, вчені працюють значно більше.

Коли я сиджу на унітазі — я думаю, коли я приймаю душ — я думаю, коли я бігаю — я думаю. Ми ніколи не зупиняємо цю роботу. Сьогодні Alibaba потребує схеми 9/9/6, оскільки сьогодні на нас покладаються понад 60 млн підприємств. Якщо ми не будемо важко працювати, вони втратять надію.

Маленьким я думав, що, коли стану великим шефом, буду палити сигари, дивитися кіно, все буде легко і я створю свою велику компанію. Тепер моя компанія значно більша, ніж я мріяв, і тепер я значно більш зайнятий, ніж раніше. Тож насолоджуйтесь, поки ваш бізнес ще маленький.

Константин Мельницкий/Delo.ua

7. Що не так з сучасною шкільною освітою

Переважна більшість того, що ми викладаємо нашим дітям у школах, насправді потрібно для індустріального періоду епохи. В майбутньому штучний інтелект, машини стануть значно розумнішими, вони будуть більше запам'ятоватимуть, вони будуть точнішими, ніколи не будуть втомлюватися.

Тож переважна більшість того, що ми зараз викладаємо власним дітям, машинам вдаватиметься робити краще.

Тож яку освіту треба надати нашим дітям, щоб вони могли виконувати все краще за машини? Мені здається наших дітей треба вчити бути більш креативними, творчими, конструктивними, інноваційними і дуже важливо вчити їх незалежному мисленню. Сьогодні коли навколо в інтернеті стільки думок, люди втрачають своє незалежне мислення.

Сьогодні схоже на те, що весь світ вкладає занадто багато грошей і ресурсів в університети, в магістерській ступені. Натомість я думаю, що нам треба вкладати ресурси в первинну школу, в дитячі садки. Багато країн в світі рухаються в цьому напрямку: Ізраїль, Японія, Фінляндія. Я думаю, що до 12 років важлива музика, спорт, командна робота, малювання.

Я думаю, що люди мають ставати людьми. Ми ж не хочемо, щоб люди навчались як машини, щоб вони поглинали знання як машини. Людям треба використовувати знання. Я бачив багато людей в усьому світі, які мають відмінні знання, але вони не знають як ними користуватися.

8. Квантові комп’ютери зможуть "розшифровати" людину

(У вересні 2019 року з’явилась інформація, що квантовий комп'ютер Google зміг за 3 хвилини і 20 секунд виконати розрахунок, на який найпотужнішому в світі суперкомп'ютеру Summit (IBM) знадобилося б приблизно 10 тис років, ЕП).

В еру промисловості люди дивилися на зовнішній світ, ми рухалися в напрямку Марсу, Місяця. Але цього століття ми будемо заглядати всередину себе. Завдяки цій квантовій швидкості ми зможемо кодувати і декодувати, розшифровувати людину.

Ми завжди намагаємося зрозуміти всі таємниці зовні, але не знаємо таємниці всередині. Квантова швидкість дозволить людям зрозуміти себе.

9. Ви ніколи не знатимете чи досягнете успіху

Чи зазнав я коли-небудь невдач? Звісно, зазнавав, і можливо зазнаю і можливо зазнаватиму в майбутньому, бо ви ніколи не знатимете, чи досягнете успіху, поки не помрете. Тоді ви перевіряєте "баланс".

Але дозвольте ось що сказати. Я переживав щодо майбутнього в 35 років і переживаю щодо майбутнього зараз. Але я знаю, що переживання недостатньо для досягнення успіху, для цього треба пробувати.

10. Про що має думати міністерство "інновацій"

Робота міністерства інновацій полягає в тому, щоб знайти інноваційні способи посилювати позиції інших людей, допомагати іншим людям бути інноваційними. Подумайте про те, якими способами ви можете надихати людей, надихати бізнеси, щоб вони були більш творчими, більш інноваційними.

Я знаю, що дуже багато урядовців самі намагаються бути інноваторами. Ні, це так не працює. Вам треба думати про те, яким чином ви можете зробити цих людей щасливішими, більш креативними, більш творчими, щоб вони могли бути більш конструктивними, як ви можете їх посилити, коли вони стануть перед новими викликами.

Це те, про що має думати міністерство.

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11. Чому не подобаються MBA-школи

Якщо чесно, мені не дуже подобаються деякі бізнес-школи (MBA — master of business administration, ЕП) і я не заохочую людей навчатися бізнес-адмініструванню. Я раніше відправляв багатьох людей на курси з бізнес адміністрування і вони були набагато розумніші до того як я їх туди відправив.

Всі ці курси з бізнес-адміністрування грунтуються на успішних історіях. Але бізнес не такий. Коли ви працюєте в бізнесі, вам треба навчатися на помилках, які роблять інші люди. Якщо ви чуєте забагато історії успіху, то починаєте думати, що досягти успіху легко і просто.

Ті люди, які помиляються, вони помиляються з тих самих причин. Люди, які досягають успіху, завжди роблять це по-різному. Вчиться на помилках інших людей, тому що це зробить вас сильнішими, це зробить вас більш обізнаними.

Наведу приклад. Один з дуже відомих університетів колись звернувся до Alibaba з пропозицією написати кейс успіху компанії. Вони один тиждень працювали з нами, а потім сказали: "Джек, це кейс-стаді". Я прочитав і кажу, що це не я в "кейс-стаді", це не моя компанія. Вони попросив мене підписати і я підписав. Можливо я не знав, хто я є насправді.

Кілька років по тому цей кейс використовували в багатьох бізнес школах. Щоразу мене запрошували в ці різні школи, щоб послухати цей кейс. Вони завжди брали Alibaba і конкурента.

Після кожної лекції вони щоразу голосували і за результатами голосування Alibaba програвав конкуренту. Але щороку перемагаємо ми, а конкуренти програють. Тож не довіряйте тому, що говорять в бізнес школах.

12. Чотири складові, які розкриють надзвичайний потенціал України в інтернеті

Я був дуже розчарований коли від власної команди узнав, що доставка з AliExpress в Україну триває 4-7 днів. Ці показники як з минулого століття. Ми маємо їх покращити.

Логістика — це важливо, електронні платежі — це важливо, проникнення інтернету — це важливо, ну, і звісно підприємці. Україна повинна розвивати ці чотири складові, якщо хоче досягти розвитку.