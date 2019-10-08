Новини 8 жовтня: суд по Приватбанку, "Трейд Коммодіті", ОВДП

Про суд по Приватбанку. Господарський суд Києва завершив розгляд позову олігарха Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій Приватбанку.

Про "Трейд Коммодіті". Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду справу стосовно розтрати 58 млн гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони.

Про ОВДП. На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,154 мільярда гривень.

Про наглядову раду Приватбанку. Приватбанк став першим серед 3 державних банків, наглядову раду якого затвердив Нацбанк.

Про газ. Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укртрансгазу" та "Вінницягазу" забезпечити постачання імпортного європейського газу до Молдови без участі "Газпрому".

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