Справа про повернення Коломойському акцій Приватбанку: суд призначив дебати

Господарський суд Києва завершив розгляд позову олігарха Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій Приватбанку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що суд під головуванням Людмили Шкурдової завершив стадію з‘ясування обставин справи та призначив судові дебати на 10:30 17 жовтня.

Юридичний радник Приватбанку Андрій Пожидаєв повідомив агентстсву, що суд може ухвалити остаточне рішення 17 жовтня.

"Це вже був розгляд по суті. Вивчалися матеріали, вивчалися обставини. Остаточне рішення по Приватбанку може бути прийнято 17 жовтня після проведення дебатів", - сказав Пожидаєв після завершення засідання суду у вівторок.

Нагадаємо:

Коломойський у суді вимагає повернути йому акції Приватбанку.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.