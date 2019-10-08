Кабмін доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"

Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укртрансгазу" та "Вінницягазу" забезпечити постачання імпортного європейського газу до Молдови без участі "Газпрому".

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 29 вересня, яке оприлюднили у вівторок на урядовому порталі.

"Акціонерним товариствам "Нафтогаз" та "Укртрансгаз", ПАТ "Вінницягаз", Вінницькій ОДА, Міненерго і НКРЕКП (за згодою) вжити всіх дієвих заходів для забезпечення газом м. Могилева-Подільського Вінницької області (місто неподалік українсько-молдовського кордону) для вирішення питання щодо імпорту Республікою Молдова газу з ЄС без участі "Газпрому", - йдеться у розпорядженні.

Нині Молдова отримує російський газ транзитом через територію України за договором з "Газпромом" від 2008 року. Щорічно договір продовжується, його положення залишаються в силі. Згідно з умовами, ціна розраховується щокварталу, залежно від ціни нафти на світових ринках. Нинішня угода на поставку до Молдови газу діє до 31 грудня 2019 року.

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду побоюється, що Росія і Україна не дійдуть згоди з питання транзиту газу, що спричинить відсутність постачань російського газу після 1 січня 2020 року.



Водночас вона зазначила, що одним із технічних рішень забезпечення республіки газом є закупівля і зберігання газу в Україні.

За її словами, роботи з будівництва газопроводу Ясси - Кишинів мають завершитися до кінця року на території Молдови, до березня 2020 року - на території Румунії.



Економічна правда