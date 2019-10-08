Справу "Трейд Коммодіті" щодо розтрати коштів Міноборони скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду справу стосовно розтрати 58 млн гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони.

Про це повідомляє прес-служба САП.

У вказаному провадженні обвинувачуються екс-заступник міністра оборони, директор та працівник відділу Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовець Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, представник ТОВ "Трейд Коммодіті" у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Також обвинувачується кінцевий власник ТОВ "Трейд Коммодіті" – у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

"Розслідуванням, яке проводили детективи НАБУ встановлено, що вищевказані особи у 2016 році без передбачених законом підстав, шляхом підготовки та підписання додаткових угод до договорів поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Міноборони, організували підвищення цін на нафтопродукти, внаслідок чого державі заподіяно збитки на суму 58,126 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У жовтні 2017 року детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Йшлося про корупційну схему розтрати державних коштів при закупівлі палива для Міністерства оборони.

Пізніше Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у цій справі ще 2 чиновникам Міноборони.

НАБУ і САП підозрюють в незаконних поставках палива міністерству компанію "Трейд Коммодити", зокрема її офіційного власника і директора Вадима Майка і неформального керівника Володимира Гарькавого.

Економічна правда