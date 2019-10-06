Новини вихідних: про податки, розкрадання в "Укрзалізниці" та страхування життя

Про що всі говорили на вихідних?

Про податки. Верховна Рада 4 жовтня схвалила у другому читанні та в цілому законопроекти №1049 та №1051, які запроваджують єдиний рахунок для сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 1 січня 2021 року.

Про розкрадання в УЗ. Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату від БПП Валерію Іщенку, підозрюваному у справі про заволодіння 20 млн грн Укрзалізниці, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про страхування життя. За 1 півріччя 2019 року було застраховано 2,07 мільйона фізичних осіб - це на 62,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про розслідування проти ДТЕК. Компанія "ДТЕК" вважає необґрунтованими звинувачення Антимонопольного комітету щодо порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про економічну конкуренцію.

Про боротьбу з корупцією в "Нафтогазі". Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК "Нафтогаз України" американців.

Про розмови Трампа та Зеленського. Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився в липні на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі.