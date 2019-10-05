Українці почали частіше страхувати своє життя

За 1 півріччя 2019 року було застраховано 2,07 мільйонів фізичних осіб - це на 62,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на дані Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері фінансових послуг.

Зазначається, що станом на 30 червня 2019 року на ринку працювали 26 компаній, які здійснюють страхування життя (станом на 30 червня 2018 року їх було 31).

Вагові страхові платежі (премії, внески) цих компаній станом на 30 червня 2019 становили 2,1 млрд грн - це на 20,7% більше, ніж станом на 30 червня 2018 (1,73 млрд грн).

"Із вказаної суми 2 млрд грн надійшли від фізосіб, а 80,7 млн грн - від юросіб. Обсяг виплат становив 284,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що станом на 30 червня 2019 року кількість застрахованих фізосіб збільшилась до 4,74 млн осіб (на 30 червня 2018 року було 4,08 млн осіб).