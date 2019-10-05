Розкрадання 20 мільйонів УЗ: Суд обрав домашній арешт для екс-нардепа Іщенка

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату від БПП Валерію Іщенку, підозрюваному у справі про заволодіння 20 млн грн Укрзалізниці, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Джерело: LIGA.net

Деталі: Термін дії запобіжного заходу - два місяці. Суд зобов'язав Іщенка здати паспорти, проте електронний браслет застосовувати до нього не будуть.

Що було раніше: НАБУ розслідувало розкрадання понад 20 млн грн "Укрзалізниці". Схема проста: держпідприємству продавали метизну продукцію (гвинти, болти, гайки тощо) за завищеними цінами.

Майже всі учасники цієї схеми отримали обвинувачення, їхні справи скеровані до суду. Окрім цього, детективи встановили, що одним із організаторів розкрадань є народний депутат Валерій Іщенко.

Від 2017 року щодо нього розслідується окрема справа. За версією слідства, нардеп контролював групу підприємств, які використовувалися у схемі.

Проте подання на притягнення Іщенка загальмували прокурори САП.

Нагадаємо:

3 жовтня детективи НАБУ повідомили Іщенку та ще 2 особам про підозру у завданні 20 млн грн збитків "Укразалізниці".

Українська правда