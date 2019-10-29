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Новини 29 жовтня: IPO Укрзалізниці, Зеленський і Приватбанк

Вівторок, 29 жовтня 2019, 21:00
 

Про IPO Укрзалізниці. УЗ, Мінінфраструктури та ЄБРР підписали меморандум про підготовку компанії до первинного публічного розміщення акцій.

Про Приватбанк. Президент Володимир Зеленський заявив, що влада не збирається повертати проблемні банки, у тому числі Приватбанк, їхнім колишнім власникам.

Про ЄБРР. У Європейському банку реконострукції та розвитку заявили, що очікують на активізацію розслідування справ про виведення з Приватбанку близько 5,5 мільярдів доларів ексвласниками.

Про газовий транзит. Російська сторона заявила, що досягнення домовленостей з Україною з питань транзиту і поставок газу можливе лише за відсутності будь-яких судових претензій.

Про Зеленського. Президент Володимир Зеленський переконаний, що в країні у найближчому майбутньому відбудеться економічний прорив, про що свідчать економічні показники.

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Зеленський Приватбанк

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Економічна правда
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