Новини 29 жовтня: IPO Укрзалізниці, Зеленський і Приватбанк

Про IPO Укрзалізниці. УЗ, Мінінфраструктури та ЄБРР підписали меморандум про підготовку компанії до первинного публічного розміщення акцій.

Про Приватбанк. Президент Володимир Зеленський заявив, що влада не збирається повертати проблемні банки, у тому числі Приватбанк, їхнім колишнім власникам.

Про ЄБРР. У Європейському банку реконострукції та розвитку заявили, що очікують на активізацію розслідування справ про виведення з Приватбанку близько 5,5 мільярдів доларів ексвласниками.

Про газовий транзит. Російська сторона заявила, що досягнення домовленостей з Україною з питань транзиту і поставок газу можливе лише за відсутності будь-яких судових претензій.

Про Зеленського. Президент Володимир Зеленський переконаний, що в країні у найближчому майбутньому відбудеться економічний прорив, про що свідчать економічні показники.



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Ілля Кенігштейн, кейс Creative States: Як робити fuckin' бізнес з людським обличчям.

У спільному проекті ЕП та Creative States — розповідь про те, як технології змінюють економіку. Проект відкриває інтерв'ю СЕО і засновника мережі бізнес-просторів Creative States Іллі Кенігштейна.