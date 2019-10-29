Ніхто не збирається повертати Приватбанк колишнім власникам — президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада не збирається повертати проблемні банки, у тому числі Приватбанк, їхнім колишнім власникам.

Про це він сказав на інвестиційному форумі у Маріуполі.

"З ринку було виведено близько 100 банків, зокрема "Дельта банк", "Надра банк", банк "Фінанси та кредит". Націоналізовано Приватбанк. У кожній з цих справ, я ще раз повторю, буду захищати лише інтереси держави Україна, інтереси кожного українця", - запевнив Зеленський.

За його словами, усі проблеми цих банків не можуть вирішуватися коштом податків, які сплачують прості українці.

"Ходять чутки про те, що президент чи хтось з його оточення хоче повернути Приватбанк колишнім власникам. Це неправда. Ми не збираємося повертати банки колишнім власникам", - підкреслив президент.

Нагадуємо:

Раніше в інтерв'ю Financial Times Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.

Гончарук сказав, що президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.

Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись "захистити інтереси" країни.

Згодом у прес-службі прем'єр-міністра заявили, що "інформація, яка міститься в матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності".

Економічна правда