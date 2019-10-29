Зеленський: Україна перебуває на межі економічного прориву

Президент Володимир Зеленський переконаний, що в країні у найближчому майбутньому відбудеться економічний прорив, про що свідчать ключові профільні показники.

Про це він сказав на інвестиційному форумі у Маріуполі.

"Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо", - підкреслив президент.

За його словами, про реальність такого прориву свідчать ключові показники.

"У другому кварталі ми показали 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації істотно поліпшили свої прогнози щодо економічного зростання України в наступному році.

Україна піднялася на 7 позицій в рейтингу Doing Business. Міжнародні агентства підвищили наш кредитний рейтинг і змінили прогноз на "стабільний" і "позитивний", - перерахував Зеленський.

Президент додав, що Україна істотно покращила позиції щодо захисту міноритарних акціонерів і при отриманні дозволів на будівництво.

Також, за його словами, зниження Нацбанком облікової ставки на 1% свідчить про уповільнення інфляції і сприятиме здешевленню кредитних коштів.

"Україна стає дійсно стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу", - переконаний Зеленський.

Нагадаємо:

Зеленський на відкритті інвестиційного форуму у Маріуполі порівняв Україну з компанією Apple та особисто пообіцяв захист кожному інвестору.

Економічна правда