Рада включила скасування земельного мораторію в порядок денний

Верховна Рада включила в порядок денний сесії урядовий законопроект про скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Голосування відбулося на засіданні у середу об 11 годині.

Відповідну постанову №2101-5, згідно якої до порядку денного сесії були включені додатково ще 38 законопроєктів, підтримали 253 народних депутати при мінімально необхідних 226.

Підтримали також зміни до порядку денного депутати фракції Батьківщина (6 голосів ) та депутатська група "За майбутнє" (7 голосів).

В списку законопроектів, включених до порядку денного є і згадуваний раніше законопроект 2178, відповідно до якого з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Позбавлені цього права будуть фізичні та юридичні особи, іноземні держави, які потрапляють під дію закону "Про санкції".

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Крім того, в законопроекті передбачено, що програмне забезпечення Державного реєстру прав має забезпечувати інформаційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Це необхідно для одержання інформації про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності однієї особи та пов’язаних осіб і розташованих в межах однієї області та в межах України.

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

Крім того, передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав.

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Нагадаємо:

Вперше мораторій на землю ввели у 2001 році і не раз потім продовжували.

4 лютого 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.

2 вересня шостий президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі. Він запевнив, що "ніхто ні в кого не буде забирати землю", а земельна реформа спрямована на розвиток фермерства.

Раніше Зеленський заявив, що цього року відбудеться земельна реформа, аби вже у 2020-му створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів.

У Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства заявили про 35 "сценаріїв" запровадження ринку землі.

За підрахунками Мінагрополітики, відкриття ринку сільськогосподарських земель може приносити економіці щорічно від 700 мільйонів до 1,5 мільярда доларів.

У Європейському банку реконструкції та розвитку заявляли, що відсутністю ринку землі знижує український ВВП приблизно на 1%. У Світовому банку прогнозували, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню ВВП на 2% впродовж наступних років.

Економічна правда