У Мінагрополітики розповіли, скільки можна заробити на ринку землі

Відкриття ринку сільськогосподарських земель може приносити економіці щорічно від 700 мільйонів до 1,5 мільярда доларів.

Про це на брифінгу заявила в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева, передає LIGA.net.

"Цивілізований, з електронним Держгеокадастром, відкритою базою даних, нормально функціонуючий ринок як оренди, так і продажу землі, дійсно забезпечить нам, за найскромнішими оцінками, від 700 млн до 1,5 млрд доларів надходжень щороку плюс дасть мінімум 1,5% до росту ВВП", - підкреслила вона.

За її словами, на перших етапах роботи ринку землі повинні діяти деякі обмеження, наприклад, на концентрацію земель в одних руках, а також купівлю сільськогосподарських ділянок іноземцями.

Крім цього, в.о. міністра аграрної політики виступає за поетапну лібералізацію ринку. Але законопроект президента Зеленського, за її словами, із самого початку передбачає допуск до ринку землі юросіб.

На думку Трофімцевої, потрібна система відкритості та простежуваності кінцевих бенефіціарів компаній, які хочуть придбати сільськогосподарську землю.

"Тут ми переходимо до дійсно великого виклику, який стосується простежуваності з юридичної точки зору кінцевих бенефіціарів, і це той великий шматок підготовчої роботи, який повинен бути зроблений. Але поки це проблематичне питання", - сказала вона.

За її словами, Україна майже готова до завершення земельної реформи та відкриття ринку землі, а інші технічні питання можуть бути вирішені протягом півроку.

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