Новини 18 жовтня: держбюджет-2020, ринок землі, позовні вимоги "Нафтогазу"

Про держбюджет-2020. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про бюджет на 2020 рік.

Про ринок землі. Комітет Ради "втиху" підтримав альтернативний урядовому законопроект про ринок землі.

Пізніше стало відомо, що аграрний комітет може повторно обговорити законопроекти щодо ринку землі, наступного тижня проаналізують юридичні норми та буде прийняте відповідне рішення.

Про позовні вимоги "Нафтогазу". НАК "Нафтогаз України" 1 листопада планує надіслати російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 11 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.

Про найбільшого виробника сигарет. British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.

Про законопроект про ГТС. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, необхідний для відокремлення управління газотранспортною системою від "Нафтогазу".













