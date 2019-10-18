Комітет Ради "втиху" підтримав альтернативний урядовому законопроект про ринок землі

Аграрний комітет підтримав законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє кореспондент ЕП.

Даний законопроект був внесений депутатами від партії "Слуга народу" як альтернативний до урядового.

Він встановлює перехідний період для участі іноземців в придбанні землі сільськогосподарського призначення та передбачає запобігання концентрації земельних ділянок на рівні громад.

Як повідомляє кореспондент ЕП, засідання комітету повинно було відбутися 18 жовтня о 14:30, проте його в останній момент перенесли на 9:00.

В подальшому законопроект буде розглянутий у сесійній залі Верховної Ради для голосування у першому читанні.

Нагадуємо:

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Оксана Пирожок, ЕП