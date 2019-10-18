Рада прийняла у першому читанні законопроект про ГТС

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, необхідний для відокремлення управління газотранспортною системою від "Нафтогазу".

Документ підтримали 286 нардепів.

Законопроект необхідний для проведення анбандлінгу "Нафтогазу", анбандлінг зробить можливим укладання нового договору про транзит за європейськими правилами.

"Я вдячний депутатам, які зробили надважливий для країни крок. Цю тему парламентарі попередніх скликань не наважувались навіть обговорювати.

Після ухвалення законопроекту Верховною Радою Україна отримає можливість ефективно завершити процес анбандлінгу і посилить свої позиції на переговорах щодо продовження транзиту", - заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Автори законопроекту та урядовці підкреслюють, що його ухвалення не передбачає приватизацію, концесію чи будь-які інші дії з українською ГТС - вона залишиться виключно у державній власності.

Нагадаємо:

17 жовтня голова АТ "Магістральні газопроводи України" Олександр Лісніченко повідомив, що комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

За його словами, згідно з цим законопроектом, ГТС залишається 100% в державній власності, а управління нею буде здійснюватися прозоро корпоративною конструкцією, що уможливить одночасно створити незалежні умови для Оператора ГТС та збереже контроль над цінним активом в державі.

Економічна правда