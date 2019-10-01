Новини 1 жовтня: "мирова" щодо "Укртелекому", рекорд з імпорту овочів, бюджет-2020

Про "мирову" щодо "Укртелекому". Компанія SCM Рината Ахметова і кіпрська Raga Establishment Limited досягли мирової угоди в суперечці щодо продажу "Укртелекому".

Про рекордний імпорт овочів. У сезоні 2018-2019 років імпорт овочів в Україну істотно перевищив попередній рекорд, який тримався дев'ять років – з сезону 2009-2010 років.

Про бюджет-2020. Верховна Рада планує 18 жовтня розглянути у першому читанні проект закону про державний бюджет на 2020 рік.

Про казино. Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.

Про нові стандарти доступності послуг. Кабінет міністрів оприлюднив стандарт доступності публічних сервісів та послуг, в якому описані критерії якості наданих послуг на наступні 5 років.

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Зе! легалізує гральний бізнес. Що буде з лотереями, автоматами, букмекерами, покером та казино

Кабінет міністрів підготував законопроект про легалізацію грального бізнесу. Що в документі та як це може змінити галузь. Основні питання.