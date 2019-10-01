Ахметов підписав "мирову" в суперечці щодо "Укртелекому" на 760 мільйонів доларів

Компанія SCM Рината Ахметова і кіпрська Raga Establishment Limited досягли мирової угоди в суперечці щодо продажу "Укртелекому".

Про це повідомляє прес-служба SCM.

"У понеділок, 1 жовтня, компанії Raga Establishment Limited (власником якої є колишній український банкір Денис Горбуненко - ЕП) і SCM Financial Overseas Limited офіційно і остаточно врегулювали між собою спір щодо продажу "Укртелекому" в 2013 році", - йдеться в повідомленні.

"У рамках мирової угоди будуть припинені всі судові та інші процеси між Raga і SCM, а також їх афілійованими особами", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" Ахметова доплатити 760 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

Раніше Окружний суд міста Нікосії (Кіпр) заморозив активи Ахметова на 820 млн доларів за позовом Raga Establishment.

На початку 2017 року Raga Establishment Ltd (колишня назва - Epic Telecom Invest Ltd), викупила у фонду EPIC Укртелеком, а потім перепродала його у 2013 році Ахметову за 860 млн доларів.

Переговори між Raga і СКМ почалися ще в серпні 2012 року. Тобто трохи більше, ніж через рік після приватизації.

Згідно з доводами відповідача, переговори почалися на вимогу екс-президента України Віктора Януковича. Нібито він попросив Ахметова купити частку в Укртелекомі.

За версією відповідача, в ході початкових переговорів щодо потенційної купівлі Укртелекому вважалося, що Хорошковський був міноритарним акціонером телеком-оператора з часткою, яка приблизно дорівнює 25%.

А Сергій Арбузов, який виступав довіреною особою президента-втікача в переговорах, нібито проінформував, що контрольний пакет у Дмитра Фірташа.

Згідно з доводами СКМ, Хорошковський пізніше продав свої акції власнику групи DF. І той став 100% власником пакета акцій в операторі. Саме 100% акцій, а не 25% цікавили СКМ.

Але Raga зі свого боку заявляє, що Горбуненко купив компанію у її колишнього власника - Хорошковського. А Фірташ, за версією Raga, ніколи не був власником EPIC, він був кредитором цієї фірми. І тепер, відповідно, хоче повернути вкладені гроші.

Компанія заявляє, що в 2013 році продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн доларів, але отримала з цієї суми лише 100 млн доларів.

Лондонський арбітраж підтримав вимоги Raga, відхиливши при цьому зустрічні претензії компанії Ахметова про розірвання договору про покупку "Укртелекому".

Економічна правда