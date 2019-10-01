"Швидка" у місті за 10 хвилин: Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг

Кабінет міністрів оприлюднив стандарт доступності публічних сервісів та послуг, в якому описані критерії якості наданих послуг на наступні 5 років.



Про це йдеться в програмі дій уряду, оприлюдненій на сайті Верховної Ради.



В сфері доступності освіти зазначено наявність швидкісного Wі-Fі Інтернету не менше 100 Мбіт/с. Кабмін спонукає дотримуватися комп’ютерізації шкіл: на кожні 300 школярів пропонується організовувати як мінімум 2 комп’ютерні класи по 15 комп'ютерів.

Окремим пунктом виділено обов’язкову наявність туалетних приміщень в будівлі освітнього закладу, та 100% доступність до них для дітей з особливими потребами. Те саме стосується доступу до кожного поверху школи.



Також у стандартах є пункт про 100% доступність до будь-яких адміністративних будівель для людей з інвалідністю.

Встановлений конкретний час прибуття наряду поліції, "пожежної" та "швидкої" на місце подій: у місті до 10 хвилин, поза межами міст – до 20 хвилин .



У сфері адміністративних послуг від МВС стандартами зазначено, що переважна більшість послуг має надаватися онлайн (не стосується отримання водійських прав). Часова доступність до ЦНАП має становити до 30 хвилин.



За новими стандартами соціальних послуг, діти не житимуть в інтернатах. Протягом місяця дитина потраплятиме у малий груповий будинок або дитячий будинок сімейного типу.

Запропонований стандарт: 1 малий груповий будинок або 1 дитячий будинок сімейного типу на кожні 8–10 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Публічна послуга Критерій вимірювання або доступності Доступність закладів освіти (дошкільної, шкільної освіти) Час підвезення до опорного закладу не більше 30 хвилин в одну сторону якісним дорожнім покриттям У школах швидкісний Wі-Fі Інтернет не менше

100 Мбіт/с У кожній школі на кожні 300 дітей повинно бути мінімум 2 комп’ютерні класи по 15 комп'ютерів у кожному Туалетні приміщення знаходяться в будівлі закладу Всі опорні школи і не менше третини шкіл у містах мають стадіон такого стандарту: велике або середнє (40 х 60) футбольне поле з професійним штучним покриттям, професійне легкоатлетичне покриття бігових доріжок, поле для міні-футболу із штучним покриттям, майданчик для баскетболу/волейболу з гумовим покриттям, зона воркаута, освітлення всіх майданчиків У кожному шкільному класі не менше 15 та не більше 30 учнів 100% доступність будівель усіх шкіл, включаючи туалети, для дітей з особливими потребами та доступ для них на кожний поверх Кожна школа на 100% відповідає принципам нового освітнього простору Інклюзивний ресурсний центр – один на 7 000 дітей у сільській місцевості та один на 12 000 дітей у місті 100% дітей 4–6 річного віку мають можливість бути охопленими різними формами дошкільної освіти (дитячі садки, ДНЗ) Доступність закладів охорони здоров’я Сімейний лікар або фельдшер – не далі, ніж за 7 км Досяжність закладів вторинної та третинної медичної допомоги та лiкарень iнтенсивного лiкування (лікарні, амбулаторна та стаціонарна допомога) 60 км або 60 хвилин. Можливість отримати безкоштовну медичну допомогу у разі iнфаркту, iнсульту та пологiв Час прибуття екстреної медичної допомоги: у місті до 10 хвилин, поза межами міст – до 20 хвилин Фізична та економічна доступність ліків Пацієнт може отримати необхідні йому ліки у зручному для нього місці: кількість аптек, що реімбурсують ліки за програмою "Доступні ліки" – 22 000 одиниць; кількість найменувань ліків, що реімбурсуються, – 500 одиниць Гарантування безпечного середовища Час прибуття наряду (екіпажу) поліції до місця виклику з моменту отримання завдання від диспетчера служби "102": на території міста – до 10 хвилин, поза межами міста (сільська місцевість) – до 20 хвилин Цілодобова присутність поліцейського офіцера в кожній об’єднаній територіальній громаді (1 поліцейський на 6 000 жителів) Кожен мешканець має можливість опинитись у найближчому підготовленому укритті протягом 30 хвилин від моменту сповіщення про надзвичайну ситуацію Своєчасне оповіщення та допомога у разі надзвичайної ситуації (рятування життя, здоров’я і майна під час надзвичайних ситуацій) Час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику: на території міста – до 10 хвилин, поза межами міста (сільська місцевість) – до 20 хвилин Час оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій: 50 % населення – до 10 хвилин; 97 % населення – до 15 хвилин Доступність до адміністративних послуг, що надаються органами системи МВС Переважна більшість послуг надається онлайн (окрім отримання водійського посвідчення вперше через необхідність складання екзаменів) Доступність до публічних послуг (у тому числі у соціальній сфері) через центри надання адміністративних послуг Часова доступність до ЦНАП до 30 хвилин Доступність до культурних, спортивних та рекреаційних об’єктів Доступ до читання, мистецької освіти, творчого самовираження, сценічного та візуального мистецтва через Центри культурних послуг (ЦКП) у населених пунктах з чисельністю населення: до 50 тис. осіб – 1 ЦКП на 6 – 8 тис. осіб, 50 – 100 тис. осіб – 1 ЦКП на 10 – 15 тис. осіб, 100 – 500 тис. осіб – 1 ЦКП на 15 – 25 тис. осіб, понад 500 тис. осіб – 1 ЦКП на 25 – 30 тис. осіб Мистецька та технічна школи або класи з навчання певним видам мистецтва та техніки – у школі або ЦКП Молодіжний центр для задоволення потреб молоді відносно соціального становлення та розвитку – у кожному ЦКП Повнорозмірний стадіон такого стандарту: велике або середнє (40 х 60) футбольне поле з професійним штучним покриттям, професійне легкоатлетичне покриття бігових доріжок, поле для міні-футболу із штучним покриттям, майданчик для баскетболу/волейболу з гумовим покриттям, зона воркаута, освітлення всіх майданчиків. Для міського населення 1 стадіон на 30 – 50 тис. жителів. Для сільського населення – 1 стадіон на 10 – 15 тис. жителів Парк або рекреаційна зона на кожні 30 – 50 тис. жителів у місті, 10 – 15 тис. жителів у сільській місцевості Доступність соціальних послуг Діти не живуть в інтернатах. Діти протягом місяця потрапляють у малий груповий будинок або дитячий будинок сімейного типу. 1 малий груповий будинок або 1 дитячий будинок сімейного типу на кожні 8–10 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування Особи/сім’ї, які належать до вразливих груп і мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини, отримують кваліфіковану допомогу фахівців соціальної роботи на упередження (із розрахунку не менше 1 соціального працівника на 4 000 жителів у кожній ОТГ, 1 соціальний працівник на 8 000 жителів у місті) Особи, які потребують притулку (у тому числі вагітні жінки та матері з дітьми), отримують її в межах 2 год. доступності – 1 такий заклад на 1,5 млн. жителів, але не менше ніж один на область У кожній області – не менше ніж 5 надавачів послуг (у тому числі недержавної власності) виконують функцію геріатричних пансіонатів відповідно до оновленого стандарту Хоспiсний догляд – 100 лiжок на 1 млн. населення Для людей з інвалідністю – 100% доступності всіх адміністративних будівель





Економічна правда