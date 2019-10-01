Рада розгляне бюджет-2020 у першому читанні 18 жовтня

Верховна Рада планує 18 жовтня розглянути у першому читанні проект закону про державний бюджет на 2020 рік.

Про це під час засідання погоджувальної ради у вівторок повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

"20 вересня було представлено проект державного бюджету і я хотів би нагадати всім народним депутатам, що свої пропозиції необхідно внести до 1 жовтня, бюджетний комітет повинен їх доопрацювати до 15 жовтня", - сказав Разумков.

"В першому читанні законопроект буде винесений для розгляду Верховною Радою, орієнтовно, 18 жовтня", - заявив спікер парламенту.

"Сподіваюсь, що всі депутати якісно та плідно попрацюють над бюджетом, і ми отримаємо збалансований та ефективний фінансовий документ на наступний рік", - додав він.

Кабінет міністрів 15 вересня розглянув проект держбюджету-2020 та вніс його до Верховної Ради.

Економічна правда