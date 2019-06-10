Радник Зеленського пропонує викупити ВВП–варранти, випущені під час "реструктуризації Яресько"

Данило Гетманцев

ВВП–варранти, випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, є "міною уповільненої дії". Слід розглянути можливість дострокового їх викупу.

Про це написав радник президента Володимира Зеленського з економіки, фінансів та податкових питань Данило Гетманцев в статті на "Дзеркалі Тижня".

"Одночасно з бездоганним обслуговуванням існуючого боргу необхідно вести проактивну політику з управління ним, яка полягає в переговорах з нашими кредиторами щодо дострокового викупу боргових зобов'язань (в першу чергу, VRI) на вигідних для України умовах...", - написав він.

Гетманцев охарактеризував VRI як "закладену фінансову міну уповільненої дії надруйнівної сили".

"Цінні папери, випущені на кабальних умовах, не тільки можуть стати стримуючим фактором економічного зростання, до якого ми всі прагнемо, а й призведуть до виплат, які кратно перевищують реструктуризований в 2015 році борг", - вважає експерт.

Серед інших заходів цієї політики Гетманцев назвав залучення кредитних ресурсів у гривні і перекредитування існуючого боргу на більш дешевий.

Варрант — це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

Нагадуємо:

Україна і Комітет кредиторів в 2015 році досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів.

Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Україна випустила ВВП–варранти на суму списаних кредиторами єврооблігацій.

За умовами випуску VRI (реструктуризовані борги України), інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% в 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів.