Регулятор відмовився знизити максимальні ціни на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (price caps).



Про це у своєму Facebook повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України — Олексій Оржель.

Оржель заявив, що НКРЕКП не зважила на економічні чинники та не створила умови для отримання споживачами справедливої ціни за електроенергію.

Він зазначив, що середня ціна на вугілля відповідно до біржового індексу API 2 за 9 місяців 2019 року на 30,7% менше за середню ціну відповідних 9 місяців 2018 року, а курс доллара наразі на 13,3% менше ніж було закладено в прогнозну оптову ціну електроенергії на 2019 рік.

"Ігнорування НКРЕКП чинників, які могли зменшити ціну на електроенергію, впливає не лише на промисловість, а й на кінцеву вартість товарів та послуг, що виробляються (та зокрема купуються населенням) в Україні та конкурентоздатність українських виробників на світових ринках.

Мінекоенерго вважає, що price caps повинні бути зважено переглянуті та змінені відповідно до ринкових умов", - зазначив Оржель.

На думку Андрія Геруса, нардепа від фракції Слуга Народу, пониження максимальних цінових обмежень (price caps) було б об’єктивним та справедливим, адже незважаючи на падіння ціни на вугілля, відповідне пропорційне пониження вугільної електроенергії не відбулося.

Також він зазначив, що ці цінові зміни стосувалися б перш за все вугільних електростанцій, якими володіють ДТЕК (80% від усіх), Центренерго та Донбасенерго.

Такий коментар стосовно дій НКРЕКП від дав на своїй сторінці Facebook.



Нагадаємо:

Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що після запуску нового ринку електроенергії 1 липня тарифи для української промисловості стали на 20% вище, ніж у Європі.



Як відомо, нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії".

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.



Економічна правда