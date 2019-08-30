Власникам "євроблях" пропонують дати ще 90 днів на розмитнення автівок

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді відтермінувати ще на 90 днів штрафи за нерозмитнені "евробляхі".

Текст відповідного законопроекту №1030 оприлюднено на сайті Верховної Ради 30 серпня.

"Проектом Закону пропонується продовжити на 90 днів строк набрання чинності окремими положеннями законодавчих актів України, якими передбачена посилена відповідальність за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту на території України", - зазначається у пояснювальній записці.

Напередодні, 29 серпня, зазначений законопроект був опублікований на сайті Ради, проте текст його був відсутній.

Нагадаємо:

22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

29 серпня Зеленський запропонував Раді відтермінувати штрафи для власників "євроблях".

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис таких транспортних засобів. Усім їм загрожують штрафи до 170 тис грн і конфіскація.

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Економічна правда