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Імпорт авто в Україну за рік виріс у 3,4 рази

Четвер, 29 серпня 2019, 19:00

За 6 місяців 2019 року в Україну в режимі імпорту ввезли 304,6 тисяч легкових автомобілів, із них нових машин – 38,1 тисяч штук і 266,5 тисяч штук з пробігом.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що загальна митна вартість цих автомобілів склала 1,7 млрд доларів.

"Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт в кількісному вираженні виріс в 3,4 раза, а його вартість – на 71 відсоток.

Така диспропорція пояснюється збільшенням в імпорті частки старих автомобілів з 59% в першому півріччі минулого року до 87% в нинішньому", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що найбільше автомобілів з пробігом імпортувалося з Німеччини, з січня по червень - 65,5 тисяч штук.

На другому місці - Литва, з якої в Україну ввезли і розмитнили 52,5 тисяч старих легкових авто. На третьому - Польща (50,8 тисяч штук).

Серед поставників нових легкових авто лідирує Японія - 8,5 тисяч машин.

Далі йдуть Румунія і Китай, звідки в Україну прибуло 4,7 тисяч  і 4,2 тисяч нових авто відповідно.

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авто імпорт

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