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Попит на електромобілі за півроку виріс на 58%

Четвер, 4 липня 2019, 15:18

За перші 6 місяців 2019 року в Україні зареєстрували 3185 автомобілів - це на 58% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що більшість електрокарів (2964) купили для власних цілей, але  221 електромобіль зареєстрували компанії для комерційного використання.

В "Укравтопромі" підкреслили, що 91% зареєстрованих в Україні у 2019 році електромобілів раніше були в експлуатації.

"Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по червень 1550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери", - йдеться у повідомленні.

На другоміу місці - Tesla Model S (253 реєстрацій), на третьому - BMW i3 (189 авто).

Четвертий за популярністю - FIAT 500e, його обрали 135 українців, замикає п’ятірку Renault Zoe - 134 шт.

"У комерційному сегменті кращий результат у RENAULT Kangoo Z.E. – 206 реєстрацій за півроку", - заявили в "Укравтопромі".

Нагадаємо:

У травні 2019-го українці купили та поставили на облік 643 електромобіля: 610 легкових та 33 комерційних. У порівняні з травнем минулого року попит на легкові електромобілі виріс майже у півтора рази, а на комерційні - на 43%.

Серед комерційних електромобілів, які купували українці у травні, не було нових машин. За травень зареєстровано 31 електромобіль моделі RENAULT Kangoo Z.E, ще дві машини - NISSAN e- NV200.

Водночас у травні українці зареєстрували 86 нових легкових електромобілів та 524 старих.

Економічна правда

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