Новини вихідних: рекордне зміцнення гривні, електронне резидентство та аудит банків

Про що всі говорили на вихідних?

Про підвищення рейтингу України. Кредитне агентство Standard&Poor's підвищило кредитний рейтинг України в іноземній та національних валютах з рівня "В-" до рівня "В".

Про рекордне зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 30 вересня на рівні 24,08 гривні за долар.

Про податкову міліцію. Кабінет міністрів тимчасово залишив функції податкової міліції в Державній фіскальній службі.

Про "електронне резидентство". Міністерство цифрової трансформації планує реалізувати проект "Електронне резидентство", що дозволяє іноземним бізнесменам вести бізнес в Україні, не приїжджаючи в нашу країну.

Про аудит великих банків. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проводить forensic-аудити по всім великим банкам.

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