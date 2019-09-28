Кабмін відновив повноваження податкової міліції
Кабінет міністрів тимчасово відновив повноваження податкової міліції в Державній фіскальній службі.
Про це йдеться у постанові № 846 від 25 вересня.
Повноваження податкової міліції залишатимуться в ДФС до створення нового Бюро фінансових розслідувань.
За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, нове Бюро фінансових розслідувань після ухвалення Радою буде створюватися як новий орган і всі співробітники будуть набиратися на конкурсних засадах.
"Тому немає ніякого сенсу зараз переводити в рамках реорганізації частину податкової міліції в Нову ДПС без конкурсів, щоб через 4 місяці знову переводити чи звільняти", - пояснила вона.
В той же час, розповідає міністр, ці місяці податкова міліція продовжить виконувати свою роботу разом зі іншими правоохоронними органам і митницею, які перед нею стоять і не будуть втрачені поточні справи щодо конвертаційних центрів, нелегальних операцій з підакцизними товарами та спільних операцій.
Державна фіскальна служба до утворення Бюро фінансових розслідувань має повний доступ до реєстру фізичних осіб — платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних.
Нагадаємо:
Законопроект про Службу фінансових розслідувань був розроблений Мінфіном на чолі з Олександром Данилюком за участю західних партнерів і Міжнародного валютного фонду.
Закон про СФР передбачає створення нового органу, який візьме на себе функції податкової міліції та економічних підрозділів Служби безпеки і Нацполіціі. Підчинятися СФР, згідно з документом, має Мінфіну.
Наприкінці серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що рішення про ліквідацію департменту захисту економіки Нацполіції ухвалено.
У серпні на той час радник президента з економічних питань Данило Гетманцев заявив, що для запуску повноцінної роботи Служби фінансових розслідувань необхідно максимум півроку, законопроект про СФР буде поданий на розгляд парламенту одним з перших.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua