Кабмін відновив повноваження податкової міліції

Кабінет міністрів тимчасово відновив повноваження податкової міліції в Державній фіскальній службі.

Про це йдеться у постанові № 846 від 25 вересня.

Повноваження податкової міліції залишатимуться в ДФС до створення нового Бюро фінансових розслідувань.

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, нове Бюро фінансових розслідувань після ухвалення Радою буде створюватися як новий орган і всі співробітники будуть набиратися на конкурсних засадах.

"Тому немає ніякого сенсу зараз переводити в рамках реорганізації частину податкової міліції в Нову ДПС без конкурсів, щоб через 4 місяці знову переводити чи звільняти", - пояснила вона.

В той же час, розповідає міністр, ці місяці податкова міліція продовжить виконувати свою роботу разом зі іншими правоохоронними органам і митницею, які перед нею стоять і не будуть втрачені поточні справи щодо конвертаційних центрів, нелегальних операцій з підакцизними товарами та спільних операцій.

Державна фіскальна служба до утворення Бюро фінансових розслідувань має повний доступ до реєстру фізичних осіб — платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних.

Нагадаємо:

Законопроект про Службу фінансових розслідувань був розроблений Мінфіном на чолі з Олександром Данилюком за участю західних партнерів і Міжнародного валютного фонду.

Закон про СФР передбачає створення нового органу, який візьме на себе функції податкової міліції та економічних підрозділів Служби безпеки і Нацполіціі. Підчинятися СФР, згідно з документом, має Мінфіну.

Наприкінці серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що рішення про ліквідацію департменту захисту економіки Нацполіції ухвалено.

У серпні на той час радник президента з економічних питань Данило Гетманцев заявив, що для запуску повноцінної роботи Служби фінансових розслідувань необхідно максимум півроку, законопроект про СФР буде поданий на розгляд парламенту одним з перших.

Економічна правда