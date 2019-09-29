Фонд гарантування вкладів проводить аудити всіх великих банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проводить forensic-аудити по всім великим банкам.

Про це в інтерв'ю для DT.UA заявила директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.

За її словами, це перший фронт робіт по поверненню активів. Другий фронт — це судова робота на основі так званої нестачі активів для задоволення кредиторських вимог.

"Тут мова вже буде йти про цивільні позови до менеджменту банків, який допустив нестачу активів у фінустанові. Але і кримінальні, і цивільні справи — процеси паралельні, але з однією метою — повернути вкрадені гроші", - заявила Рекрут.

"На мій погляд, в нинішньому юридично-правовому полі кримінальні епізоди довести буде простіше, там йдеться про конкретних осіб, конкретні операції та схеми, чітко зрозумілі винні і зрозумілі завдані збитки", - сказала вона.

"Мене, зізнаюся, цей напрям надихає. І, звичайно, тільки українською юрисдикцією ми не обмежимося, так як в історії практично всіх великих банків мова йде і про відхід грошей в іноземні юрисдикції", — наголосила директор-розпорядник ФГВФО.

Нагадаємо, за 7 місяців 2019 року платоспроможні банки України отримали 36,7 мільярда гривень чистого прибутку – у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 мільярда гривень).