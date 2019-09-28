Україна може почати видавати "електронне резидентство" іноземному бізнесу

Міністерство цифрової трансформації планує реалізувати проект "Електронне резидентство", що дозволяє іноземним бізнесменам вести бізнес в Україні, не приїжджаючи в нашу країну.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров журналістам у п’ятницю, передає УНІАН.

"У нас вже є робоча група, написаний указ президента, є підготовлений законопроект, ми активно працюємо над цим проектом", - заявив Федоров.

"Ми хочемо, щоб в Україні було зручно відкрити компанію, в Україні було зручно відкрити рахунок у банку, не приїжджаючи в нашу країну – отримати ID-картку в посольстві, і щоб була можливість вести тут бізнес", - сказав він.

Напередодні в інтерв'ю Українській правді Федоров розповів, що необхідне для роботи "держави в смартфоні" суцільне покриття широкосмуговим інтернетом в Україні буде реалізовано протягом півтора-двох років.

Він також анонсував старт надання держпослуг з використанням системи ідентифікації громадянина Smart-ID в грудні 2019 року, або січні 2020 року.

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