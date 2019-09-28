Офіційний курс: гривня продовжує бити рекорди

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 30 вересня на рівні 24,08 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,33 гривні (на 27 вересня - 26,45 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 27 вересня на рівні 24,18 гривні за долар.

27 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,10 - 24,13 гривні за долар.

Економічна правда