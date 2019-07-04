Кількість українських заробітчан у Польщі зросла в 5 разів

Кількість трудових мігрантів з України до Польщі з 2014 року зросла вп’ятеро: з понад 300 тисяч до приблизно півтора мільйона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповіла керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса.

"Дійсно, з початку 2014 року спостерігається різке збільшення кількості громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо до 2014 року їхня кількість оцінювалася приблизно в 320 тисяч, то зараз, за неофіційними даними, це півтора мільйона осіб", - повідомила Криса.

Вона додала, що за офіційною статистикою Управління з питань іноземців Польщі, на сьогодні громадянам України видано 196 тисяч дозволів на проживання.

Збільшення кількості українців в Польщі підтверджується і різким зростанням кількості консульських дій, здійснених консульським відділом у Варшаві.

Зокрема, у 2014 році консулами у Варшаві було здійснено майже 3,5 тисячі консульських дій, а у 2018 році – майже 18 тисяч.

Консул зазначила, що українці в Польщі, в основному, виконують просту фізичну роботу, а саме: працюють на будівництві та ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, сфері обслуговування, на виробництві заводів і фабрик.

"Взагалі зараз, напевно, немає такої галузі в Польщі, де б не працювали українці",- зауважила консул.

Вона додала, що у Польщі є також невеликий відсоток громадян України, які працюють у сфері IT-технологій, у вищих навчальних закладах, у сфері медобслуговування.

Європейська правда