Топ-5 причин трудової міграції з України

Більшість українців (51%) вважають власний рівень доходів недостатнім для нормального життя, при цьому задоволена своєю поточною роботою - менша половина населення (44%).

Про це свідчать результати щорічного опитування Барометр щастя в Україні, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Зазначається, що цього року інтегральний показник Барометру становив 2,61 балів із 5 можливих за шкалою Лайкерта (+0,14 балів порівняно з минулим роком).

Ключові фактори, які оцінювали респонденти – це: рівень доходів, поточна робота, системи охорони здоров’я та освіти, соціальне життя та дозвілля, безпека, дотримання прав, екологія та загальний досвід життя в Україні.

Так, оцінки системи охорони здоров’я розділилися: 58% опитаних не задоволені станом системи, при цьому 42% оцінюють вітчизняну медицину задовільно або ж позитивно.

Задоволених системою освіти виявилося майже 52%, при цьому 48% зазначили, що цілком або частково не задоволені нею.

72% респондентів не задоволені станом безпеки у країні та почувають себе невпевнено щодо власного майбутнього, 62% негативно оцінюють правове поле та регулювання в країні, зокрема щодо відсутності дискримінації та рівня демократичних свобод.

"Асоціація вже вдруге проводить власне дослідження рівня щастя українців, і вдруге результат Індексу опиняється у негативній площині. Наші дані підтверджуються і світовими звітами, так, згідно з World Happiness Report, Україна займає 133 місце зі 156 країн, а отже, входить в тридцятку найнещасливіших країн світу", - зазначили в ЄБА.

Експерти підкреслюють, що це потужні сигнали того, що країна потребує комплексних структурних змін та реформ. Держава має забезпечити базові потреби громадян почуватися безпечно та матеріально захищеними.

Також зазначається, що за даними Держслужби статистики, з початком війни на Сході у 2014 році близько 1,3 мільйонів українців мігрували до інших країн. Як наслідок, виникла відчутна проблема трудової міграції для країни в цілому та нестача професіоналів у корпоративному та промисловому секторах, яку гостро відчуває бізнес.

Щоб подолати цей негативний тренд, необхідні злагоджені дії влади, бізнесу, громадянського суспільства, міжнародних інституцій, переконані в ЄБА.

"Від влади очікується підвищення мінімальної заробітної плати (разом з відв’язкою розміру заробітної плати від усіх відрахувань), підвищення рівня безпеки (ефективна поліція та армія), покращення правового середовища й правосуддя в Україні, продовження реформи охорони здоров’я, вирішення екологічних проблем", - підкреслили експерти.

Водночас бізнес в спромозі стимулювати персонал підвищенням заробітної платні, переходом на "білу" зарплатню, впровадженням медстрахування та інших соціальних гарантій, забезпеченням безпечних і комфортних умов праці та можливості співробітників до розвитку і неформального навчання, додали в ЄБА.

Нагадаємо, що за минулий рік обсяги грошових переказів в Україну становили 14 мільярдів доларів, що на 19% більше, ніж у 2017 році.

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Економічна правда