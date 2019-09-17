Херсонська нафтоперевалка призупиняє роботу

Державне "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами", яке здійснює управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом, почало підготовку до передачі майна комплексу новому управляючому та вимушене призупинити прийом танкерів.

Про це йдеться у прес-релізі компанії, який опублікувало агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що 16 вересня т.в.о. директора ПЗНП Ярослав Ковалевський підписав наказ №24, яким розпорядився почати заходи з передачі комплексу Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

До складу комісії увійдуть представники ПЗНП, прокуратури Одеської області, АРМА, компанії-управителя ТОВ "Вествайд Трейд", та власники нафтопродуктів на підприємстві (всього десять українських і зарубіжних компаній).

Перше спільне засідання комісії заплановане на 7 жовтня 2019 рік в офісі ПЗНП в Києві з метою визначення та узгодження порядку передачі майна.

На період передачі майна діяльність Херсонського нафтоперевалочного комплексу в частині прийому і подальшого завантаження нафтопродуктів буде припинена.

"На найближчий місяць ми були забезпечені замовленнями на поставку понад 10 тисяч тонн дизпального. Зараз цей ресурс украй затребуваний на ринку через дефіцит, але ми змушені зупинити роботу, оскільки не виключаємо силових сценаріїв захоплення підприємства і провокацій. Ми не хочемо піддавати ризику наших клієнтів", - заявив т.в.о. директора ПЗНП.

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Нагадаємо:

Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.

Державне підприємство "СЕТАМ" продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201,48 мільйона гривень.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами"